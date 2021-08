Het hoger onderwijs is kritisch op het kabinetsbesluit om een maximum te stellen aan de groepsgrootte tijdens lessen in het nieuwe studiejaar. Het kabinet kondigde vrijdagavond aan dat het mbo en hoger onderwijs weer open mogen zonder 1,5 meter afstand, maar stelde wel eisen aan die openstelling, waaronder een maximum van 75 mensen per ruimte en het dragen van een mondkapje in de gangen.