De Haringvlietbrug (A29) gaat volgend weekend grotendeels dicht om voorbereidingen te treffen voor de aangekondigde verkeersmaatregelen. Rijkswaterstaat plaatst dan onder andere borden en geleidingswanden, waarna de brug op maandagochtend 23 augustus weer opengaat met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Nu is dat nog 100 kilometer per uur.