Ondernemers blij dat kabinet getroffen Limburgse bedrijven steunt

Ondernemersorganisaties zijn blij dat nu echt duidelijk is dat de Nederlandse overheid door waterschade getroffen Limburgse ondernemers financieel tegemoetkomt. Het kabinet heeft ingestemd met een schaderegeling om tegemoet te komen in zogeheten niet-verzekerbare materiële schade die is ontstaan door de wateroverlast van vorige maand. En om ook te kunnen helpen bij schade door het wegvallen van omzet is daarnaast besloten dat coronaregelingen NOW en TVL ook beschikbaar zijn voor deze - niet corona gerelateerde - vorm van schade.