De Deense parlementariër en tweede man van de rechts-nationalistische Volkspartij, Morten Messerschmidt, is veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf voor misbruik van EU-subsidies en het vervalsen van documenten. Hij was eerder lid van het Europees Parlement en trad in 2016 af als voorzitter van zijn Europese fractie nadat een oud-partijgenoot aangifte tegen hem had gedaan wegens fraude.