De Duitse politie heeft een Nederlander opgepakt die in België is veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor poging tot moord maar al tien jaar spoorloos was. De nu 54-jarige Eric Robert De Cocq Van Delwijnen stond sinds 2016 op de Belgische Most Wanted-lijst, de lijst van meest gezochte criminelen. België heeft aan de Duitse justitie gevraagd om zijn overlevering, maakt de federale politie bekend.