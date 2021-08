Aegon zet opmars voort op Damrak, ForFarmers zakt na cijfers

Aegon zette vrijdag de opmars voort op het Damrak dankzij de positieve kwartaalresultaten die de verzekeraar een dag eerder al bekendmaakte. De Amsterdamse AEX-index bleef hangen rond de recente recordstand. Beleggers wachten op nieuwe aanjagers nu het hoogtepunt van het over het algemeen sterke cijferseizoen achter de rug is. Ook blijven de zorgen over de economische impact van de Delta-variant van het coronavirus boven de markt hangen.