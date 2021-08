ForFarmers ging vrijdag onderuit op de Amsterdamse aandelenbeurs na tegenvallende resultaten van het veevoerbedrijf. De Europese markten lieten weinig beweging zien. Beleggers wachten op nieuwe aanjagers nu het hoogtepunt van het over het algemeen sterke cijferseizoen achter de rug is. Daarnaast blijven de zorgen over de economische impact van de Delta-variant van het coronavirus boven de markten hangen.