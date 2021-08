Chipbedrijven onder druk in licht lagere Nikkei

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag licht lager gesloten. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over het hoge aantal coronabesmettingen in Japan. Ook de chipsector stond onder druk in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten eveneens overwegend verliezen zien. In Zuid-Korea ging Samsung onderuit na de vrijlating uit de gevangenis van een topbestuurder van het techconcern.