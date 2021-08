Het Centraal Station van Eindhoven is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de centrumzijde enige tijd afgezet geweest vanwege een verdacht pakketje. Team Explosieven Verkenning werd ingeschakeld om het te onderzoeken en die constateerde dat er „niets gevaarlijks” in de koffer bleek te zitten. Rond 02.00 uur werd het station weer vrijgegeven.