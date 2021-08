Een dag na een herhaalde oproep van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben zich in totaal ruim 150 vrijwilligers aangemeld als waarnemer voor een proef met wapencontroles in de hoofdstad. Ze willen kijken of de politie mensen die worden gecontroleerd op wapenbezit echt willekeurig kiest en niet op basis van huidskleur of andere uiterlijke kenmerken. Tot woensdag hadden zich 22 mensen aangemeld.