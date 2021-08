VVD en D66 gaan maandag in gesprek met informateur Mariëtte Hamer om te praten over het regeerdocument waar ze deze zomer aan hebben geschreven. Zij schrijft in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat er vanaf begin volgende week al met andere partijen gesproken kan worden om te kijken of de hoofdlijnen waar de twee partijen overeenstemming over gevonden hebben, nader kunnen worden uitgewerkt.