Terugroepactie van partij haringfilets van John West

John West roept uit voorzorg een partij haring in kruidige tomatensaus terug, omdat in een van de grondstoffen te veel ethyleenoxide is aangetroffen. Het overschot is gevonden tijdens een kwaliteitscontrole van johannesbroodpitmeel, een verdikkingsmiddel, dat wordt gebruikt bij het maken van de haring van John West. Bij een normale hoeveelheid is ethyleenoxide niet schadelijk, maar ditmaal overstijgt het de limiet van de Europese Unie en dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid.