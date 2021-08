Partijen: Nederland moet meer Afghanen die hielpen beschermen

Nederland moet niet alleen Afghaanse tolken maar ook anderen die de Nederlandse missie in Afghanistan hielpen, gaan beschermen. Onder meer de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben daarover Kamervragen gesteld aan demissionair defensieminister Ank Bijleveld. Samen met de SP, GroenLinks, PvdA en DENK willen zij weten of de minister ook vindt dat bijvoorbeeld juristen of beveiligers die Nederland hielpen asiel verdienen, net zoals de tolken.