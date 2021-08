Het 730 jaar oude archief van het Sint-Catharinagasthuis in Grave (Limburg) kan voortaan via internet worden geraadpleegd. Ruim 200.000 pagina’s en zo’n 2000 perkamenten charters, samen zo’n 60 meter, zijn gedigitaliseerd. Dat melden de beheerder, de Stichting Erfgoed Maaszicht Grave, en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch.