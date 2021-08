De Londense politie neemt de beschuldigingen van mogelijk seksueel misbruik tegen prins Andrew opnieuw in onderzoek. Dat gebeurt naar aanleiding van de officiële aanklacht die Virginia Giuffre deed in New York. Het hoofd van de Metropolitan Police, Cressida Dick, zei donderdag in een interview met LBC News dat „niemand boven de wet staat” maar dat er nog geen officieel onderzoek naar de prins loopt.