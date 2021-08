Het Taiwanese Foxconn Technology, een belangrijke toeleverancier van Apple, heeft het voorbije kwartaal een hoger dan verwachte winst in de boeken gezet. Door de coronacrisis is er een grote vraag naar smartphones, spelconsoles, servers en andere gadgets, wat tot een forse verbetering van het resultaat leidde. Het bedrijf zet in opdracht van Apple onder andere iPhones in elkaar.