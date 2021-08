Nikkei staakt meerdaagse winstreeks

De beurs in Tokio ging donderdag wat omlaag, na vier winstdagen op rij. De koersverliezen bleven beperkt dankzij de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door een meevallend inflatiecijfer. Het gemiddelde prijspeil in de Verenigde Staten liep in juli minder hard op dan gevreesd. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank sneller dan verwacht zal beginnen met de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld om de inflatie in te dammen nam daardoor af.