Een groep van dertig Nederlanders die voor de Europese politiemissie EUPol hebben gewerkt doen, met steun van politiebonden, een dringende oproep aan het kabinet om hun Afghaanse collega’s in veiligheid te stellen. In een opiniestuk in Trouw schrijven ze dat lokale tolken en andere oud-collega’s „hun leven niet zeker zijn als Nederland hen niet per direct evacueert en beschermt”.