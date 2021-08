Pinnen zonder pas wint aan populariteit

Er wordt steeds vaker gepind zonder bankpas, bijvoorbeeld met een een smartphone, smart watch of een zogenoemde wearable, een draagbaar sieraad met ingebouwde contactloze betaalchip. Sinds juni werden 15 procent van de betalingen aan de toonbank zonder pas gedaan, meer dan betalingen waarbij de pinpas in de betaalterminal werd gestoken (14 procent). In juli was 86 procent van alle betalingen contactloos, bijvoorbeeld ook door de pinpas op het pinapparaat te leggen, meldt de Betaalvereniging Nederland.