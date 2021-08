Bioscoopketen AMC wint fors op vlak Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers deden rustig aan in de aanloop naar een stemming in de Senaat over de langverwachte infrastructuurwet. Bioscoopketen AMC Entertainment stond bij de winnaars na beter dan verwachte cijfers van de bioscoopketen. Automaker Tesla stond bij de verliezers nadat was gebleken dat de verkopen in China tegenvielen. De aandacht ging ook uit naar de situatie rond het coronavirus. De Delta-variant verspreidt zich in veel landen heel snel, wat leidt tot zorgen om het herstel van de economische groei.