Norwegian Cruise Line mag in Florida voorlopig vaccinbewijs eisen

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line mag van de rechter in Florida voorlopig een bewijs van vaccinatie tegen het coronavirus verlangen van mensen die aan boord van zijn cruiseschepen gaan. Eerder voerde de Amerikaanse staat nog een wet in die bedrijven verbiedt om een vaccin als voorwaarde te stellen voor het aanbieden van diensten. Maar volgens de rechter mag die wet niet worden gehandhaafd zolang er nog een juridische strijd aan de gang is.