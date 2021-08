Twee Chinookhelikopters van de Nederlandse luchtmacht zijn zaterdagochtend begonnen met het blussen van bosbranden in Albanië. Op het schiereiland Karaburun proberen ze te voorkomen dat de vuurhaarden zich uitbreiden naar een natuurpark en dorpen in het gebied. Met de komst van de helikopters is de bluscapaciteit verdubbeld, zei detachementscommandant luitenant-kolonel Roy Hemmelder vanuit Tirana.