Praxis waarschuwt voor gebruik mobiele airco’s na brandmeldingen

Bouwmarktketen Praxis waarschuwt voor het gebruik van mobiele airco’s van het eigen merk Sencys. Bij gebruik van de airconditioner kan mogelijk brand ontstaan, waarschijnlijk door een fout in de stroomkabel. Eigenaren van het apparaat wordt aangeraden per direct te stoppen met het gebruik en de airco terug te brengen naar de winkel waar deze is gekocht. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt melding van de veiligheidswaarschuwing.