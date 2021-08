Nintendo onderuit op afwachtende Japanse beurs

De Japanse computerspelletjesfabrikant Nintendo ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurs in Tokio na tegenvallende kwartaalcijfers. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten weinig beweging zien. Beleggers namen geen grote posities in voorafgaand aan het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De banengroei speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.