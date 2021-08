De Italiaanse regering heeft nieuwe coronamaatregelen aangekondigd in het onderwijs en het openbaar vervoer. Reizigers en docenten moeten vanaf september met een gezondheidspas aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of genezen. Passagiers hebben zo’n pas nodig als ze reizen in bijvoorbeeld treinen, bussen, veerboten of vliegtuigen.