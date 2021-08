Vaccinmaker Moderna stond donderdag op verlies bij de opening van de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf kwam met een cijferupdate en boekte meer omzet en winst dan verwacht. In de aanloop naar het handelsbericht was het aandeel woensdag nog een van de winnaars. Beleggers zetten ook Uber lager na publicatie van de nieuwste kwartaalcijfers.