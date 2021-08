Het OM eist een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen een 27-jarige vrouw uit Den Haag die wordt verdacht van deelname aan de terroristische organisatie IS. Siobhan W. reisde in januari 2015 af naar IS-gebied, nadat ze zich in de weken daarvoor had bekeerd tot de islam in de Haagse salafistische As-Soennah-moskee. Ze zit sinds november vorig jaar vast.