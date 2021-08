Aan de achterzijde van de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn is begonnen met de bouw van een zogenoemd facilitair gebouw. Dat bevestigt J. van den Bos, voorzitter van Stichting Exploitatie Grote Kerk. Het is de bedoeling dat in het gebouwtje een flink aantal toiletten wordt ondergebracht en ruimte voor opslag.