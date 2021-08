De Europese Commissie heeft een contract afgesloten voor het Covid-19-vaccin van het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Novavax. Het vaccin is nog niet door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd. Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen is onder meer voor Novavax gekozen omdat het bedrijf al „met succes zijn vaccin test op bescherming tegen nieuwe varianten die zich verspreiden in Europa.”