De politie heeft woensdagochtend in Almere een verdachte aangehouden op verdenking van het opsluiten van een man uit Kampen en het beroven van zijn exclusieve Pokémonkaarten ter waarde van bijna 50.000 euro. Het gaat om een 28-jarige man uit Lelystad. Hij is de vierde verdachte die is aangehouden in de zaak, die gaat over de beroving op 16 december 2020.