Aan het Britse alternatief voor het Europese uitwisselingsproject Erasmus+ gaan dit jaar naar verwachting 40.000 scholieren en studenten meedoen. Zij kunnen via het nieuwe Turing-programma gaan werken of studeren in het buitenland, belooft de Britse regering. Jongeren kunnen onder meer financiële steun krijgen voor hun reiskosten en levensonderhoud.