Het lukt basisscholen vaak niet om het geld bij elkaar te krijgen voor aanpassing van de ventilatie in de gebouwen. Dat zegt de PO-Raad. De koepel van basisscholen reageert op een onderzoek van vakbond CNV Onderwijs, waarin een op de drie basisschoolleerkrachten zegt dat de ventilatie op hun werkplek niet in orde is.