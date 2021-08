Inwoners van Athene krijgen het dringende advies om binnen te blijven. Er woedt een grote natuurbrand ten noorden van de Griekse hoofdstad. Daardoor is het zicht soms beperkt, regent het as boven woningen en hangt er een brandlucht in de stad. De Civiele Bescherming riep inwoners op ook hun ramen en deuren gesloten te houden.