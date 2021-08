We kwamen zonder wc-papier te zitten. We hadden kennelijk niet voldoende gehamsterd tijdens de eerste coronagolf. Mijn vrouw vroeg of ik even wat rollen bij de supermarkt ging halen. Neem wel een tas mee, zei ze nog. Even later kwam ik terug met een groot pak onder mijn arm. „Waarom heb je dat niet in een tas gedaan”, zei ze verwijtend. Ze vond het niet gepast dat ik met wc-rollen over straat was gegaan.