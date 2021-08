Frisdranken- en snackbedrijf PepsiCo verkoopt enkele sapmerken in de Verenigde Staten en Europa aan de Franse investeerder PAI partners. Het gaat onder meer om Tropicana-sappen, die ook in Nederland te koop zijn. PAI is sinds enige jaren eigenaar van Refresco, naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke bottelaar ter wereld. Dat Nederlandse bedrijf zit onder meer achter het merk Wicky.