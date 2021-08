Techinvesteerder Prosus stond dinsdag onderaan in een licht lagere AEX-index. De Chinese overheid lijkt de aanval te hebben geopend op de gamesector in het land. Dit heeft mogelijk gevolgen voor Tencent, een grote speler op de markt van onlinegaming in China waarin Prosus een groot belang heeft. Ook DSM werd lager gezet na publicatie van de halfjaarcijfers.