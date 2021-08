AEX tikt nieuw record aan, Heineken wint na cijfers

De Amsterdamse AEX-index tikte maandag een nieuw record aan. De stemming werd gesteund door goed ontvangen resultaten van bierbrouwer Heineken en kunstmestproducent OCI. Ook luchtvaartmaatschappijen als Air France-KLM begonnen sterk aan de vakantiemaand augustus. Een verdere toename van de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone in juli zorgde eveneens voor optimisme bij beleggers. De industriële bedrijven nemen in een recordtempo nieuwe werknemers aan, maar hebben nog wel last van leveringsproblemen.