Bijna alle bosbranden in Turkije onder controle

Bijna alle bosbranden die in Turkije zijn uitgebroken zijn inmiddels onder controle. Volgens een regeringswoordvoerder zijn van de 129 branden in 35 provincies er 122 onder controle gebracht. Tot dusver hebben de branden, die sinds woensdag woeden, aan acht mensen het leven gekost. De branden die nog niet zijn bedwongen zijn vooral gevaarlijk bij de plaatsen Bodrum, Marmaris en Manavgat aan de zuidkust. Daar moeten veel mensen worden geëvacueerd, onder meer via de zee.