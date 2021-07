Verschillende oliemaatschappijen hebben interesse getoond voor een overname van de bezittingen van Shell in het grootste olieveld van de Verenigde Staten. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg hebben de Amerikaanse bedrijven Chevron, ConocoPhillips en Devon Energy hun interesse kenbaar gemaakt voor de bezittingen van Shell in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt.