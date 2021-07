VS leggen Cuba meer sancties op, regime krijgt hulp van bondgenoten

De Verenigde Staten hebben Cuba vrijdag nieuwe sancties opgelegd vanwege het onderdrukken van anti-regeringsdemonstraties eerder deze maand. President Joe Biden waarschuwde dat extra strafmaatregelen in het verschiet liggen als het land geen ingrijpende hervormingen doorvoert. „Er zal meer volgen tenzij er een drastische verandering komt in Cuba, wat ik niet verwacht”, zei Biden op een persconferentie vanwege een bijeenkomst met Cubaans-Amerikaanse leiders in het Witte Huis.