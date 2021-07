De Amerikaanse supermarktketen Walmart eist dat alle kantoorpersoneel op zijn hoofdkantoor en alle regionale managers begin oktober gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. De medewerkers van winkels en distributiecentra moeten per direct weer mondkapjes dragen. Walmart probeert hen over te halen om een inenting te halen met een beloning. Die verdubbelde het bedrijf naar 150 dollar per persoon.