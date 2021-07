De 18-jarige jongen die in juni bij een ongeluk met een partysloep op het Nuldernauw in Gelderland om het leven kwam, is overboord getrokken door het ankertouw. Hij zat klem in het touw toen het anker overboord werd gegooid en kwam met zijn arm vast te zitten in de schroef van het schip. De politie deed zes weken onderzoek naar de gebeurtenis en komt tot de conclusie dat het een noodlottig ongeval was.