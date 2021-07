Er zijn sterke aanwijzingen dat een zogenoemde superspreader, die besmet was met de Delta-variant van het coronavirus, de uitbraak in club Aspen Valley in Enschede heeft veroorzaakt. Dat komt naar voren uit het uitgebreide onderzoek dat de GGD Twente en de gemeente Enschede hebben gedaan toen in elk geval 195 van de zeshonderd gasten van Aspen Valley besmet raakten na een bezoek aan de club op 26 juni.