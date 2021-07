Arcadis rekent op veel werk door gevolgen wateroverlast

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis rekent op veel werk door de gevolgen van de recente wateroverlast in onder meer Limburg. Zo is Arcadis al benaderd door diverse publieke en private partijen voor het herstellen en voorkomen van schade. Naar aanleiding van het noodweer in België, Duitsland en Nederland heeft Arcadis ook een internationaal team opgericht voor het oplossen en voorkomen van wateroverlast bij onder meer gebouwen en infrastructuur in deze regio, vertelde topman Peter Oosterveer bij de presentatie van de halfjaarcijfers.