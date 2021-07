Infrastructuurpakket VS met steun van beide partijen door Senaat

Een meerderheid van de Amerikaanse Senaat heeft woensdagavond (lokale tijd) ingestemd met een enorm pakket van grofweg 1 biljoen dollar (ongeveer 844 miljard euro) aan investeringen in de veelal verouderde infrastructuur. Het plan, waar al maanden over gesteggeld wordt, werd aangenomen met 67 stemmen voor en 32 stemmen tegen, nadat alle 50 Democratische en 17 Republikeinse senatoren ermee instemden. De steun van de Republikeinen was nodig voor een meerderheid in de Senaat.