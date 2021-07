Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) neemt zes weken verplicht rust op doktersadvies, zo meldt ze op Twitter. „De afgelopen tijd heb ik veel last van nekproblemen gehad”, aldus de demissionaire bewindsvrouw. Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis nemen haar taken de komende weken over.