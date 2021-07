Glow-in-the-dark-sensor kan virus volgens makers snel vinden

Onderzoekers van de TU Eindhoven (TU/e) en de Universiteit Utrecht hebben een sensor ontwikkeld waarmee het coronavirus en andere virussen of bacteriën volgens hen snel én nauwkeurig opgespoord kunnen worden. De sensor werkt met glow-in-the-dark-techniek om de uitslag te laten zien. Als een bepaalde zogeheten biomarker, zoals een eiwit van het coronavirus of antistoffen tegen dat virus, aanwezig is in een testmonster, gaan speciale eiwitten blauw licht uitzenden.