Biden nomineert vertrouweling als EU-ambassadeur

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn vertrouweling Mark Gitenstein genomineerd voor de post van ambassadeur bij de Europese Unie. De beoogde benoeming, die nog moet worden goedgekeurd door de Senaat in Washington, wordt in Brussel toegejuicht omdat er al maanden geen officiële EU-ambassadeur op post is. De EU en de VS spraken vorige maand op een top, de eerste sinds 2014, in Brussel af de banden aan te halen na een kille periode onder Bidens voorganger Donald Trump.