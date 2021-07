Inspectie krijgt informatie failliete IJsselmeerziekenhuizen niet

Twee overheidsinstanties die onderzoeken of bij de failliete IJsselmeerziekenhuizen sprake is geweest van belangenverstrengeling of „onbehoorlijke financiële constructies”, hebben geen recht op allerlei informatie van de ziekenhuizen. De Raad van State vindt het terecht dat de curatoren die het faillissement afhandelen hebben geweigerd bepaalde informatie te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).