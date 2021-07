Afwaaiende dakpannen blijven probleem rond vliegveld Maastricht

Opnieuw zijn in het Limburgse dorp Beek dakpannen van een woning gewaaid door een landend vrachtvliegtuig op Maastricht Aachen Airport. Maandag waaiden ruim zeventig dakpannen van een woning aan de Burgemeester Janssenstraat in het centrum van het Limburgse dorp eraf als gevolg van de vortex die de laag overvliegende Boeiing 777 veroorzaakte. Een vortex is een soort wervelwind die ontstaat achter een landend toestel. De schade bedraagt volgens de bewoners ruim 3000 euro.